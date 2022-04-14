iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomics Få vigtig indsigt i iAgent Protocol ($AGNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

iAgent Protocol ($AGNT) Information We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers. Officiel hjemmeside: https://www.iagentpro.com/ Hvidbog: https://docs.iagentpro.com Køb $AGNT nu!

iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for iAgent Protocol ($AGNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 246.00K $ 246.00K $ 246.00K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 181.29M $ 181.29M $ 181.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Alle tiders Høj: $ 0.02863566 $ 0.02863566 $ 0.02863566 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00135696 $ 0.00135696 $ 0.00135696 Få mere at vide om iAgent Protocol ($AGNT) pris

iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for iAgent Protocol ($AGNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $AGNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $AGNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $AGNT's tokenomics, kan du udforske $AGNT tokens live-pris!

