iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomics

iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i iAgent Protocol ($AGNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

iAgent Protocol ($AGNT) Information

We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize.

iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.

Officiel hjemmeside:
https://www.iagentpro.com/
Hvidbog:
https://docs.iagentpro.com

iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for iAgent Protocol ($AGNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 246.00K
$ 246.00K$ 246.00K
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 181.29M
$ 181.29M$ 181.29M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M
Alle tiders Høj:
$ 0.02863566
$ 0.02863566$ 0.02863566
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00135696
$ 0.00135696$ 0.00135696

iAgent Protocol ($AGNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for iAgent Protocol ($AGNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal $AGNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange $AGNT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår $AGNT's tokenomics, kan du udforske $AGNT tokens live-pris!

$AGNT Prisprediktion

Vil du vide, hvor $AGNT måske er på vej hen? Vores $AGNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.