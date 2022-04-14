I am Him (HIM) Tokenomics Få vigtig indsigt i I am Him (HIM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

I am Him (HIM) Information We are $HIM. CTO Takeover. You're him — not by luck, but by legacy. No one's handing you a blueprint. No one's solving it for you. We don't compete. We redefine. It's on you. Their future rests on your discipline. Their safety, on your obsession. HIM' is a mindset — quiet confidence, sharp execution, presence that speaks before you do. This isn't about attention. It's about domination — quiet, permanent. If you're not him… then who is? Officiel hjemmeside: https://iamhim.club

I am Him (HIM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for I am Him (HIM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 157.85K Samlet udbud $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 999.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 157.85K Alle tiders Høj: $ 0.00229219 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015785

I am Him (HIM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for I am Him (HIM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HIM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HIM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HIM's tokenomics, kan du udforske HIM tokens live-pris!

