Hummingbot (HBOT) Information The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license. Officiel hjemmeside: https://hummingbot.org Køb HBOT nu!

Hummingbot (HBOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hummingbot (HBOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 762.13K $ 762.13K $ 762.13K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 553.27M $ 553.27M $ 553.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Alle tiders Høj: $ 0.32656 $ 0.32656 $ 0.32656 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00137703 $ 0.00137703 $ 0.00137703 Få mere at vide om Hummingbot (HBOT) pris

Hummingbot (HBOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hummingbot (HBOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HBOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HBOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HBOT's tokenomics, kan du udforske HBOT tokens live-pris!

HBOT Prisprediktion Vil du vide, hvor HBOT måske er på vej hen? Vores HBOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HBOT Tokens prisprediktion nu!

