Hubble (HBB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hubble (HBB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hubble (HBB) Information Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: Earn USDH rewards

Officiel hjemmeside: https://hubbleprotocol.io/

Hubble (HBB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hubble (HBB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 539.07K $ 539.07K $ 539.07K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 68.29M $ 68.29M $ 68.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 789.35K $ 789.35K $ 789.35K Alle tiders Høj: $ 5.12 $ 5.12 $ 5.12 Alle tiders Lav: $ 0.0049157 $ 0.0049157 $ 0.0049157 Nuværende pris: $ 0.00790199 $ 0.00790199 $ 0.00790199 Få mere at vide om Hubble (HBB) pris

Hubble (HBB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hubble (HBB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HBB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HBB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HBB's tokenomics, kan du udforske HBB tokens live-pris!

HBB Prisprediktion Vil du vide, hvor HBB måske er på vej hen? Vores HBB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HBB Tokens prisprediktion nu!

