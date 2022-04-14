HighKey (HIGHKEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i HighKey (HIGHKEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HighKey (HIGHKEY) Information HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence! Officiel hjemmeside: https://highkey.ai/ Hvidbog: https://docs.highkey.ai/ Køb HIGHKEY nu!

HighKey (HIGHKEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HighKey (HIGHKEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Samlet udbud $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Cirkulerende forsyning $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Alle tiders Høj: $ 0.01283211 $ 0.01283211 $ 0.01283211 Alle tiders Lav: $ 0.00243188 $ 0.00243188 $ 0.00243188 Nuværende pris: $ 0.00300955 $ 0.00300955 $ 0.00300955 Få mere at vide om HighKey (HIGHKEY) pris

HighKey (HIGHKEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HighKey (HIGHKEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HIGHKEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HIGHKEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HIGHKEY's tokenomics, kan du udforske HIGHKEY tokens live-pris!

HIGHKEY Prisprediktion Vil du vide, hvor HIGHKEY måske er på vej hen? Vores HIGHKEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HIGHKEY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!