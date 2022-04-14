HDOKI (OKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i HDOKI (OKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HDOKI (OKI) Information We take great pleasure in introducing you to the exceptional world of HDOKI - an innovative entertainment ecosystem imagined and created by OKI NEXT TECH. The ecosystem offers crypto-backed rewards, cultivating an environment where competition, rewards, staking, and trading of NFTs & OKI Tokens converge seamlessly within a diverse multiproduct/multi-partner universe. At the core of HDOKI's vision lies an unwavering commitment to provide cutting-edge games and applications, all unified under a singular ecosystem. Our approach is fortified by the principles of large-scale portability, primarily utilizing Progressive Web Apps (PWAs), accompanied by swift and secure transactions enabled by Solana, the pioneering crypto computing platform. HDOKI proudly stands as a 3E project, embodying Equitable-Earning-Entertainment. Our platform seamlessly integrates Use-to-Earn mechanics, granting users the ability to earn, stake, and amass OKI Tokens - a utility token built upon the robust Solana blockchain architecture. Serving as the catalyst for the Use-Play-And-Earn economy, HDOKI's ecosystem encompasses an array of captivating Apps, Games, Connected Board Games, Boosting Memberships, and a dynamic NFT marketplace. All of these facets are meticulously managed through the proprietary HDOKI Console, a subscriber-based web interface meticulously tailored to fulfill the aspirations of our dynamic community and support a buyback economic strategy. This console ensures accessibility without compromise, merging user-friendly simplicity with unparalleled functionality. Officiel hjemmeside: https://hdoki.io Hvidbog: https://contact-144.gitbook.io/hdoki-entertainment/who-we-are Køb OKI nu!

HDOKI (OKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HDOKI (OKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Samlet udbud $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Cirkulerende forsyning $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Alle tiders Høj: $ 0.0182903 $ 0.0182903 $ 0.0182903 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00098716 $ 0.00098716 $ 0.00098716 Få mere at vide om HDOKI (OKI) pris

HDOKI (OKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HDOKI (OKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OKI's tokenomics, kan du udforske OKI tokens live-pris!

