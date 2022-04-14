Hawksight (HAWK) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Hawksight (HAWK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Hawksight (HAWK) Information

Hawksight makes DeFi accessible to Everyone with 1-click Automated Investments & Yield Farming - on Solana and Terra. Our Yield-generating Indexes enable users to instantly and simultaneously invest and earn profit-optimized yield on both Solana and Terra. Hawksight is backed by Solana Ventures & Terraform Labs.

Beyond the DeFi app, Hawksight’s has also incubated several highly-demanded projects to boost utility & demand for $HAWK tokens and its ecosystem expansion, including 1) AI Crypto Chatbot, 2) Twitter Analytics, and 3) DeFi-utility NFT.

Officiel hjemmeside:
https://hawksight.co/

Hawksight (HAWK) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hawksight (HAWK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 122.62K
Samlet udbud
$ 5.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.48B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 413.94K
Alle tiders Høj:
$ 0.261067
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Hawksight (HAWK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Hawksight (HAWK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HAWK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HAWK tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HAWK's tokenomics, kan du udforske HAWK tokens live-pris!

HAWK Prisprediktion

Vil du vide, hvor HAWK måske er på vej hen? Vores HAWK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.