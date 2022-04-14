Hawksight (HAWK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hawksight (HAWK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hawksight (HAWK) Information Hawksight makes DeFi accessible to Everyone with 1-click Automated Investments & Yield Farming - on Solana and Terra. Our Yield-generating Indexes enable users to instantly and simultaneously invest and earn profit-optimized yield on both Solana and Terra. Hawksight is backed by Solana Ventures & Terraform Labs. Beyond the DeFi app, Hawksight’s has also incubated several highly-demanded projects to boost utility & demand for $HAWK tokens and its ecosystem expansion, including 1) AI Crypto Chatbot, 2) Twitter Analytics, and 3) DeFi-utility NFT. Officiel hjemmeside: https://hawksight.co/ Køb HAWK nu!

Hawksight (HAWK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hawksight (HAWK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 122.62K $ 122.62K $ 122.62K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 413.94K $ 413.94K $ 413.94K Alle tiders Høj: $ 0.261067 $ 0.261067 $ 0.261067 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hawksight (HAWK) pris

Hawksight (HAWK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hawksight (HAWK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAWK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAWK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAWK's tokenomics, kan du udforske HAWK tokens live-pris!

