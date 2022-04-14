H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Tokenomics Få vigtig indsigt i H4CK Terminal by Virtuals (H4CK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Information Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/14604

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for H4CK Terminal by Virtuals (H4CK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 225.30K $ 225.30K $ 225.30K Samlet udbud $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M Cirkulerende forsyning $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 225.30K $ 225.30K $ 225.30K Alle tiders Høj: $ 0.02680961 $ 0.02680961 $ 0.02680961 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022749 $ 0.00022749 $ 0.00022749 Få mere at vide om H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) pris

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal H4CK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange H4CK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår H4CK's tokenomics, kan du udforske H4CK tokens live-pris!

H4CK Prisprediktion Vil du vide, hvor H4CK måske er på vej hen? Vores H4CK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se H4CK Tokens prisprediktion nu!

