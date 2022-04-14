Gud Tech (GUD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gud Tech (GUD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gud Tech (GUD) Information Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance. Officiel hjemmeside: https://gud.tech/ Køb GUD nu!

Gud Tech (GUD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gud Tech (GUD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 830.00M $ 830.00M $ 830.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Alle tiders Høj: $ 0.02296943 $ 0.02296943 $ 0.02296943 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00371613 $ 0.00371613 $ 0.00371613 Få mere at vide om Gud Tech (GUD) pris

Gud Tech (GUD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gud Tech (GUD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GUD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GUD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GUD's tokenomics, kan du udforske GUD tokens live-pris!

GUD Prisprediktion Vil du vide, hvor GUD måske er på vej hen? Vores GUD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GUD Tokens prisprediktion nu!

