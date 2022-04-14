Guberto (GUBERTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Guberto (GUBERTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Guberto (GUBERTO) Information Guberto is the official mascot of GU Factory. It's the first meme deployed on the GU Token Factory. Guberto represents the factory workers from the GU syndicate, who were eagerly waiting for the factory to start operating on the best and most scalable L2, Arbitrum. Most of them are also currently living in Camelot's Castle, which keeps them safe from the jeeters of the world. Powered by Arbitrum, Camelot and the GU Factory. Officiel hjemmeside: https://gu.exchange

Guberto (GUBERTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Guberto (GUBERTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.59K Samlet udbud $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 67.59K Alle tiders Høj: $ 0.01280091 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00067588

Guberto (GUBERTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Guberto (GUBERTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GUBERTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GUBERTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

GUBERTO Prisprediktion Vil du vide, hvor GUBERTO måske er på vej hen? Vores GUBERTO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

