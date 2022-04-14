Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Grumpy Cat Coin (GRUMPY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Information Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world. Officiel hjemmeside: https://grumpycatcoin.com Køb GRUMPY nu!

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Grumpy Cat Coin (GRUMPY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Samlet udbud $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B Cirkulerende forsyning $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Alle tiders Høj: $ 0.00933552 $ 0.00933552 $ 0.00933552 Alle tiders Lav: $ 0.00005729 $ 0.00005729 $ 0.00005729 Nuværende pris: $ 0.00026961 $ 0.00026961 $ 0.00026961 Få mere at vide om Grumpy Cat Coin (GRUMPY) pris

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Grumpy Cat Coin (GRUMPY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRUMPY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRUMPY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRUMPY's tokenomics, kan du udforske GRUMPY tokens live-pris!

GRUMPY Prisprediktion Vil du vide, hvor GRUMPY måske er på vej hen? Vores GRUMPY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRUMPY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!