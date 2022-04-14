Grix (GRIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Grix (GRIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Grix (GRIX) Information Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities." Officiel hjemmeside: https://www.grix.finance/ Køb GRIX nu!

Grix (GRIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Grix (GRIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 108.25M $ 108.25M $ 108.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.78M $ 37.78M $ 37.78M Alle tiders Høj: $ 0.04020081 $ 0.04020081 $ 0.04020081 Alle tiders Lav: $ 0.0162722 $ 0.0162722 $ 0.0162722 Nuværende pris: $ 0.03778415 $ 0.03778415 $ 0.03778415 Få mere at vide om Grix (GRIX) pris

Grix (GRIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Grix (GRIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRIX's tokenomics, kan du udforske GRIX tokens live-pris!

