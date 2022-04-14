Gremly ($GREMLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gremly ($GREMLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gremly ($GREMLY) Information GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet. Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way. Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created. Officiel hjemmeside: https://www.gremly.vip/ Hvidbog: https://gremly.gitbook.io/gremly-docs Køb $GREMLY nu!

Gremly ($GREMLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gremly ($GREMLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 176.01K $ 176.01K $ 176.01K Samlet udbud $ 409.44T $ 409.44T $ 409.44T Cirkulerende forsyning $ 409.44T $ 409.44T $ 409.44T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 176.01K $ 176.01K $ 176.01K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Gremly ($GREMLY) pris

Gremly ($GREMLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gremly ($GREMLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $GREMLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $GREMLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $GREMLY's tokenomics, kan du udforske $GREMLY tokens live-pris!

$GREMLY Prisprediktion Vil du vide, hvor $GREMLY måske er på vej hen? Vores $GREMLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $GREMLY Tokens prisprediktion nu!

