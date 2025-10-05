Gremly ($GREMLY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -11.05% Prisændring (1D) -13.92% Prisændring (7D) +282.87% Prisændring (7D) +282.87%

Gremly ($GREMLY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har $GREMLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $GREMLYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, $GREMLY har ændret sig med -11.05% i løbet af den sidste time, -13.92% i løbet af 24 timer og +282.87% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gremly ($GREMLY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Cirkulationsforsyning 405.76T 405.76T 405.76T Samlet Udbud 405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9

Den nuværende markedsværdi på Gremly er $ 1.37M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $GREMLY er 405.76T, med et samlet udbud på 405757402509796.9. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.37M.