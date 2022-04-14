GRASS ($GRASS) Tokenomics Få vigtig indsigt i GRASS ($GRASS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GRASS ($GRASS) Information $GRASS is a project built on the innovative SUI blockchain, designed to blend meme culture with storytelling and branding. It aims to go beyond the typical memecoin by creating a unique, recognizable intellectual property (IP) and fostering community engagement. Through its animations and creative content, $GRASS serves as a movement to amplify the SUI ecosystem, bridging entertainment and blockchain technology in a fun and approachable way. Officiel hjemmeside: https://touchgrassnow.xyz/ Køb $GRASS nu!

GRASS ($GRASS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GRASS ($GRASS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.24K $ 64.24K $ 64.24K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.24K $ 64.24K $ 64.24K Alle tiders Høj: $ 0.01644762 $ 0.01644762 $ 0.01644762 Alle tiders Lav: $ 0.00004168 $ 0.00004168 $ 0.00004168 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GRASS ($GRASS) pris

GRASS ($GRASS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GRASS ($GRASS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $GRASS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $GRASS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $GRASS's tokenomics, kan du udforske $GRASS tokens live-pris!

$GRASS Prisprediktion Vil du vide, hvor $GRASS måske er på vej hen? Vores $GRASS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $GRASS Tokens prisprediktion nu!

