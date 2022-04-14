Gradient (GRAY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gradient (GRAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gradient (GRAY) Information Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem. Officiel hjemmeside: https://gradient.trade Køb GRAY nu!

Gradient (GRAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gradient (GRAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.54M $ 16.54M $ 16.54M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.54M $ 16.54M $ 16.54M Alle tiders Høj: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Alle tiders Lav: $ 0.069845 $ 0.069845 $ 0.069845 Nuværende pris: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Få mere at vide om Gradient (GRAY) pris

Gradient (GRAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gradient (GRAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRAY's tokenomics, kan du udforske GRAY tokens live-pris!

