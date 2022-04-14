Gou (GOU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gou (GOU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gou (GOU) Information Gou is a decentralized ERC20 meme coin and community token that draws inspiration from the Chinese word for "dog." This single-character token embodies the playful spirit of internet culture, aiming to capture the imagination of meme enthusiasts and cryptocurrency holders alike. Gou is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Its purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. Gou invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression. Officiel hjemmeside: https://www.goubabyneiro.com Køb GOU nu!

Gou (GOU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gou (GOU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 194.03K $ 194.03K $ 194.03K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 194.03K $ 194.03K $ 194.03K Alle tiders Høj: $ 0.02218358 $ 0.02218358 $ 0.02218358 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019384 $ 0.00019384 $ 0.00019384 Få mere at vide om Gou (GOU) pris

Gou (GOU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gou (GOU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOU's tokenomics, kan du udforske GOU tokens live-pris!

