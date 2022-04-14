Gooby (GOOBY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gooby (GOOBY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gooby (GOOBY) Information Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck. Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks. Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL Officiel hjemmeside: https://goobycoin.io/ Køb GOOBY nu!

Gooby (GOOBY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gooby (GOOBY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 296.95K $ 296.95K $ 296.95K Samlet udbud $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M Cirkulerende forsyning $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 296.95K $ 296.95K $ 296.95K Alle tiders Høj: $ 0.00495766 $ 0.00495766 $ 0.00495766 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00030116 $ 0.00030116 $ 0.00030116 Få mere at vide om Gooby (GOOBY) pris

Gooby (GOOBY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gooby (GOOBY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOOBY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOOBY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOOBY's tokenomics, kan du udforske GOOBY tokens live-pris!

