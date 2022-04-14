glonkybot (GLANKER) Tokenomics
glonkybot (GLANKER) Information
The project expands on the Clanker ecosystem with tools and experiences for creating and managing Clanker (and Base-native) tokens.
Our product suite includes: Empire Builder: The gamified token community rewards tool. This is our flagship product and is designed to make it easy for token creators to build and reward their community of token holders.
glonkybot - A natural language tokenbot AI agent that has the additional feature of using sonnet 3.7 to analyze your profile, a certain image, or post and come up with a unique token name and ticker that is automatically deployed as a Clanker.
glonkybot (GLANKER) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for glonkybot (GLANKER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
glonkybot (GLANKER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for glonkybot (GLANKER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal GLANKER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange GLANKER tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår GLANKER's tokenomics, kan du udforske GLANKER tokens live-pris!
GLANKER Prisprediktion
Vil du vide, hvor GLANKER måske er på vej hen? Vores GLANKER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
