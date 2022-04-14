glonkybot (GLANKER) Tokenomics Få vigtig indsigt i glonkybot (GLANKER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

glonkybot (GLANKER) Information The project expands on the Clanker ecosystem with tools and experiences for creating and managing Clanker (and Base-native) tokens. Our product suite includes: Empire Builder: The gamified token community rewards tool. This is our flagship product and is designed to make it easy for token creators to build and reward their community of token holders. glonkybot - A natural language tokenbot AI agent that has the additional feature of using sonnet 3.7 to analyze your profile, a certain image, or post and come up with a unique token name and ticker that is automatically deployed as a Clanker. Officiel hjemmeside: https://www.empirebuilder.world/ Køb GLANKER nu!

glonkybot (GLANKER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for glonkybot (GLANKER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 272.49K $ 272.49K $ 272.49K Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 272.49K $ 272.49K $ 272.49K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om glonkybot (GLANKER) pris

glonkybot (GLANKER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for glonkybot (GLANKER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLANKER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLANKER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLANKER's tokenomics, kan du udforske GLANKER tokens live-pris!

GLANKER Prisprediktion Vil du vide, hvor GLANKER måske er på vej hen? Vores GLANKER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GLANKER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!