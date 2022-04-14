ghostwire (GWIRE) Tokenomics Få vigtig indsigt i ghostwire (GWIRE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ghostwire (GWIRE) Information ghostwire is an a no-code AI agent creation project, allowing users to spin up unique, personalized agents within minutes - and launch them within seconds. Users can assign a personality to an agent - as well as a main directive - and share their creations with the community. ghostwire features a number of 'anomalous' agents, overwriting, interfacing and changing their own environment and the platform itself, when appropriate. Officiel hjemmeside: https://ghostwire.ai Køb GWIRE nu!

ghostwire (GWIRE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ghostwire (GWIRE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 227.47K $ 227.47K $ 227.47K Samlet udbud $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Cirkulerende forsyning $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 227.47K $ 227.47K $ 227.47K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022866 $ 0.00022866 $ 0.00022866 Få mere at vide om ghostwire (GWIRE) pris

ghostwire (GWIRE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ghostwire (GWIRE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GWIRE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GWIRE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GWIRE's tokenomics, kan du udforske GWIRE tokens live-pris!

