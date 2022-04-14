Generational Wealth (WEALTH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Generational Wealth (WEALTH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

$WEALTH is more than a token - it's a movement centered around wealth-building culture and mindset. We've cultivated a sophisticated community that understands the power of collective growth. Our project emphasizes the journey from retail to refined, backed by high-quality content creation and a strong community ethos. Through daily engagement and strategic content development, we're building a cultural phenomenon that transcends traditional token dynamics. Our community represents a new wave of wealth builders who understand that true success comes from collective vision and sophisticated execution.

Generational Wealth (WEALTH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Generational Wealth (WEALTH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 829.81K $ 829.81K $ 829.81K Samlet udbud $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Cirkulerende forsyning $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 829.81K $ 829.81K $ 829.81K Alle tiders Høj: $ 0.00296045 $ 0.00296045 $ 0.00296045 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0008343 $ 0.0008343 $ 0.0008343 Få mere at vide om Generational Wealth (WEALTH) pris

Generational Wealth (WEALTH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Generational Wealth (WEALTH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WEALTH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WEALTH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WEALTH's tokenomics, kan du udforske WEALTH tokens live-pris!

WEALTH Prisprediktion Vil du vide, hvor WEALTH måske er på vej hen? Vores WEALTH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

