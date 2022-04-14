Geko Base (GEKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Geko Base (GEKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Geko Base (GEKO) Information Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem! Officiel hjemmeside: https://gekobase.com/ Køb GEKO nu!

Geko Base (GEKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Geko Base (GEKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 463.68K $ 463.68K $ 463.68K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 463.68K $ 463.68K $ 463.68K Alle tiders Høj: $ 0.0070819 $ 0.0070819 $ 0.0070819 Alle tiders Lav: $ 0.00027076 $ 0.00027076 $ 0.00027076 Nuværende pris: $ 0.00046486 $ 0.00046486 $ 0.00046486 Få mere at vide om Geko Base (GEKO) pris

Geko Base (GEKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Geko Base (GEKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GEKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GEKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GEKO's tokenomics, kan du udforske GEKO tokens live-pris!

