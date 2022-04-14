GameZone (GZONE) Tokenomics Få vigtig indsigt i GameZone (GZONE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GameZone (GZONE) Information Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE! Officiel hjemmeside: https://gamezone.io/ Køb GZONE nu!

GameZone (GZONE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GameZone (GZONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Samlet udbud $ 419.82M $ 419.82M $ 419.82M Cirkulerende forsyning $ 419.82M $ 419.82M $ 419.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Alle tiders Høj: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Alle tiders Lav: $ 0.00214842 $ 0.00214842 $ 0.00214842 Nuværende pris: $ 0.00308622 $ 0.00308622 $ 0.00308622 Få mere at vide om GameZone (GZONE) pris

GameZone (GZONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GameZone (GZONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GZONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GZONE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GZONE's tokenomics, kan du udforske GZONE tokens live-pris!

