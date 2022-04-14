Froth (FROTH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Froth (FROTH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Froth (FROTH) Information Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies. Officiel hjemmeside: https://www.kittypunch.xyz/ Køb FROTH nu!

Froth (FROTH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Froth (FROTH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Samlet udbud $ 978.84M $ 978.84M $ 978.84M Cirkulerende forsyning $ 978.84M $ 978.84M $ 978.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Alle tiders Høj: $ 0.00332443 $ 0.00332443 $ 0.00332443 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00251487 $ 0.00251487 $ 0.00251487 Få mere at vide om Froth (FROTH) pris

Froth (FROTH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Froth (FROTH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROTH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROTH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROTH's tokenomics, kan du udforske FROTH tokens live-pris!

