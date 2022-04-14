Froge (FROGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Froge (FROGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Froge (FROGE) Information Froge is a memecoin based on the Froge character which refers to a set of Discord emotes of a worried frog expressing various emotions. The frog image comes from the now-inactive mobile game Froge, released in 2014 by Fandom Inc. and became popularized as a set of Discord emotes starting in 2020. In 2023, a Froge ChatGPT plugin launched and is now OpenAI's unofficial mascot. Officiel hjemmeside: https://froge.vip/ Køb FROGE nu!

Froge (FROGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Froge (FROGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Samlet udbud $ 649.68T $ 649.68T $ 649.68T Cirkulerende forsyning $ 649.68T $ 649.68T $ 649.68T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Froge (FROGE) pris

Froge (FROGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Froge (FROGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROGE's tokenomics, kan du udforske FROGE tokens live-pris!

