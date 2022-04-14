FRENCHIE (FREN) Tokenomics Få vigtig indsigt i FRENCHIE (FREN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FRENCHIE (FREN) Information Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn. Officiel hjemmeside: https://frenchiethebull.dog/ Hvidbog: https://frenchie.gitbook.io/frenchie Køb FREN nu!

FRENCHIE (FREN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FRENCHIE (FREN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 251.26K $ 251.26K $ 251.26K Samlet udbud $ 995.61M $ 995.61M $ 995.61M Cirkulerende forsyning $ 530.35M $ 530.35M $ 530.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 471.68K $ 471.68K $ 471.68K Alle tiders Høj: $ 0.00050502 $ 0.00050502 $ 0.00050502 Alle tiders Lav: $ 0.00024137 $ 0.00024137 $ 0.00024137 Nuværende pris: $ 0.00047375 $ 0.00047375 $ 0.00047375 Få mere at vide om FRENCHIE (FREN) pris

FRENCHIE (FREN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FRENCHIE (FREN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FREN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FREN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FREN's tokenomics, kan du udforske FREN tokens live-pris!

FREN Prisprediktion Vil du vide, hvor FREN måske er på vej hen? Vores FREN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FREN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!