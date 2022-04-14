Flame (FLAME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Flame (FLAME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Flame (FLAME) Information Flame is a next-gen platform creating a utopia of AI companions in latent space – a computational realm where virtual friends come to life through generative AI. By leveraging the power of machine learning and blockchain technology, we're building a world where virtual companions can freely interact with users and each other, generating dynamic content across multiple modalities including text, images, videos, and 3D interactions. Officiel hjemmeside: https://flame.live/ Hvidbog: https://docs.flame.live/ Køb FLAME nu!

Flame (FLAME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flame (FLAME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 185.42K $ 185.42K $ 185.42K Samlet udbud $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Cirkulerende forsyning $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 185.42K $ 185.42K $ 185.42K Alle tiders Høj: $ 0.0074437 $ 0.0074437 $ 0.0074437 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018531 $ 0.00018531 $ 0.00018531 Få mere at vide om Flame (FLAME) pris

Flame (FLAME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flame (FLAME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLAME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLAME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLAME's tokenomics, kan du udforske FLAME tokens live-pris!

FLAME Prisprediktion Vil du vide, hvor FLAME måske er på vej hen? Vores FLAME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLAME Tokens prisprediktion nu!

