Ferrum Network (FRM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ferrum Network (FRM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ferrum Network (FRM) Information Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together. Officiel hjemmeside: https://ferrum.network Hvidbog: https://ferrum.network/wp-content/uploads/2019/06/Ferrum-Network-Whitepaper.pdf Køb FRM nu!

Ferrum Network (FRM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ferrum Network (FRM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 153.96K $ 153.96K $ 153.96K Samlet udbud $ 597.09M $ 597.09M $ 597.09M Cirkulerende forsyning $ 287.01M $ 287.01M $ 287.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 320.29K $ 320.29K $ 320.29K Alle tiders Høj: $ 0.969562 $ 0.969562 $ 0.969562 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00054041 $ 0.00054041 $ 0.00054041 Få mere at vide om Ferrum Network (FRM) pris

Ferrum Network (FRM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ferrum Network (FRM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRM's tokenomics, kan du udforske FRM tokens live-pris!

FRM Prisprediktion Vil du vide, hvor FRM måske er på vej hen? Vores FRM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FRM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!