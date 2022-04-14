Ferro (FER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ferro (FER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ferro (FER) Information Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees. Officiel hjemmeside: https://ferroprotocol.com/ Køb FER nu!

Ferro (FER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ferro (FER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Samlet udbud $ 5.11B $ 5.11B $ 5.11B Cirkulerende forsyning $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M Alle tiders Høj: $ 0.126073 $ 0.126073 $ 0.126073 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00101595 $ 0.00101595 $ 0.00101595 Få mere at vide om Ferro (FER) pris

Ferro (FER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ferro (FER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FER's tokenomics, kan du udforske FER tokens live-pris!

