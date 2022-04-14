FATGF (FATGF) Tokenomics Få vigtig indsigt i FATGF (FATGF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FATGF (FATGF) Information $FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew. While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia. Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn’t care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety. And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman? Officiel hjemmeside: https://fatgf.xyz/home/ Køb FATGF nu!

FATGF (FATGF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FATGF (FATGF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 409.06K $ 409.06K $ 409.06K Samlet udbud $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M Cirkulerende forsyning $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 409.06K $ 409.06K $ 409.06K Alle tiders Høj: $ 0.00758849 $ 0.00758849 $ 0.00758849 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00041598 $ 0.00041598 $ 0.00041598 Få mere at vide om FATGF (FATGF) pris

FATGF (FATGF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FATGF (FATGF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FATGF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FATGF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FATGF's tokenomics, kan du udforske FATGF tokens live-pris!

FATGF Prisprediktion Vil du vide, hvor FATGF måske er på vej hen? Vores FATGF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FATGF Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!