FATCAT ($FATCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i FATCAT ($FATCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FATCAT ($FATCAT) Information Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money Officiel hjemmeside: https://fatcat.social/ Køb $FATCAT nu!

FATCAT ($FATCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FATCAT ($FATCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Samlet udbud $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Cirkulerende forsyning $ 910.77M $ 910.77M $ 910.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Alle tiders Høj: $ 0.00647153 $ 0.00647153 $ 0.00647153 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00267899 $ 0.00267899 $ 0.00267899 Få mere at vide om FATCAT ($FATCAT) pris

FATCAT ($FATCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FATCAT ($FATCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $FATCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $FATCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $FATCAT's tokenomics, kan du udforske $FATCAT tokens live-pris!

$FATCAT Prisprediktion Vil du vide, hvor $FATCAT måske er på vej hen? Vores $FATCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $FATCAT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!