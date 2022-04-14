EveryCoin (EVY) Tokenomics Få vigtig indsigt i EveryCoin (EVY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EveryCoin (EVY) Information The Aaron Platform is a new financial platform that combines stable coin(TabiPay) with fluid value coin(EveryCoin) to solve the problems of blockchain speed and high variability of cryptocurrency. We have redefined financial services and changed the paradigm. Financial service will be transformed from a previous strictly graded, exclusively centralized systems to a decentralized, comprehensive and scalable systems. Officiel hjemmeside: https://www.everycoin.io Hvidbog: https://www.everycoin.io/pdf/Aaron%20Platform_Whitepaper_v1.0.pdf Køb EVY nu!

EveryCoin (EVY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EveryCoin (EVY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 88.80B $ 88.80B $ 88.80B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 213.21K $ 213.21K $ 213.21K Alle tiders Høj: $ 0.01366907 $ 0.01366907 $ 0.01366907 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0000024 $ 0.0000024 $ 0.0000024 Få mere at vide om EveryCoin (EVY) pris

EveryCoin (EVY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EveryCoin (EVY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVY's tokenomics, kan du udforske EVY tokens live-pris!

EVY Prisprediktion Vil du vide, hvor EVY måske er på vej hen? Vores EVY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EVY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!