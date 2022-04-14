Puffer (PUFFER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Puffer (PUFFER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Puffer (PUFFER) Information Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions. Officiel hjemmeside: https://www.puffer.fi/ Hvidbog: https://docs.puffer.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530 Køb PUFFER nu!

Puffer (PUFFER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Puffer (PUFFER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.40M $ 39.40M $ 39.40M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 175.95M $ 175.95M $ 175.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 223.90M $ 223.90M $ 223.90M Alle tiders Høj: $ 1.0078 $ 1.0078 $ 1.0078 Alle tiders Lav: $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 Nuværende pris: $ 0.2239 $ 0.2239 $ 0.2239 Få mere at vide om Puffer (PUFFER) pris

Puffer (PUFFER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Puffer (PUFFER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUFFER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUFFER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUFFER's tokenomics, kan du udforske PUFFER tokens live-pris!

Puffer (PUFFER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PUFFER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PUFFER prishistorikken nu!

