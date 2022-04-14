Ethix (ETHIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ethix (ETHIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ethix (ETHIX) Information Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector). Officiel hjemmeside: https://www.ethichub.com/en Hvidbog: https://docs-ethix.ethichub.com/v/english/ Køb ETHIX nu!

Ethix (ETHIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ethix (ETHIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.40M $ 18.40M $ 18.40M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 70.50M $ 70.50M $ 70.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.10M $ 26.10M $ 26.10M Alle tiders Høj: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Alle tiders Lav: $ 0.05623 $ 0.05623 $ 0.05623 Nuværende pris: $ 0.261005 $ 0.261005 $ 0.261005 Få mere at vide om Ethix (ETHIX) pris

Ethix (ETHIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ethix (ETHIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETHIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETHIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETHIX's tokenomics, kan du udforske ETHIX tokens live-pris!

