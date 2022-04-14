Ethernity Cloud (ECLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ethernity Cloud (ECLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ethernity Cloud (ECLD) Information Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract. Officiel hjemmeside: https://ethernity.cloud/

Ethernity Cloud (ECLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ethernity Cloud (ECLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 503.66K $ 503.66K $ 503.66K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 526.00M $ 526.00M $ 526.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 957.53K $ 957.53K $ 957.53K Alle tiders Høj: $ 0.07643 $ 0.07643 $ 0.07643 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00096156 $ 0.00096156 $ 0.00096156 Få mere at vide om Ethernity Cloud (ECLD) pris

Ethernity Cloud (ECLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ethernity Cloud (ECLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ECLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ECLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ECLD's tokenomics, kan du udforske ECLD tokens live-pris!

ECLD Prisprediktion Vil du vide, hvor ECLD måske er på vej hen? Vores ECLD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

