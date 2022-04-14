Ethereans (OS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ethereans (OS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network. Officiel hjemmeside: https://ethereans.app/

Ethereans (OS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ethereans (OS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.29K $ 63.29K $ 63.29K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 856.01K $ 856.01K $ 856.01K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.93K $ 73.93K $ 73.93K Alle tiders Høj: $ 74.06 $ 74.06 $ 74.06 Alle tiders Lav: $ 0.02209736 $ 0.02209736 $ 0.02209736 Nuværende pris: $ 0.07393 $ 0.07393 $ 0.07393 Få mere at vide om Ethereans (OS) pris

Ethereans (OS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ethereans (OS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OS's tokenomics, kan du udforske OS tokens live-pris!

OS Prisprediktion Vil du vide, hvor OS måske er på vej hen? Vores OS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OS Tokens prisprediktion nu!

