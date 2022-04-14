ELYFI (ELFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ELYFI (ELFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ELYFI (ELFI) Information ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA's DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking. Officiel hjemmeside: https://www.elyfi.world/en

ELYFI (ELFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ELYFI (ELFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 382.13K $ 382.13K $ 382.13K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 50.91M $ 50.91M $ 50.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 750.61K $ 750.61K $ 750.61K Alle tiders Høj: $ 0.089174 $ 0.089174 $ 0.089174 Alle tiders Lav: $ 0.00581478 $ 0.00581478 $ 0.00581478 Nuværende pris: $ 0.00752111 $ 0.00752111 $ 0.00752111 Få mere at vide om ELYFI (ELFI) pris

ELYFI (ELFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ELYFI (ELFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELFI's tokenomics, kan du udforske ELFI tokens live-pris!

