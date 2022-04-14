E4C (E4C) Tokenomics Få vigtig indsigt i E4C (E4C), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

E4C (E4C) Information E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms Officiel hjemmeside: https://www.ambrus.studio/ Hvidbog: https://whitepaper.ambrus.studio/ Køb E4C nu!

E4C (E4C) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for E4C (E4C), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 499.30K $ 499.30K $ 499.30K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 128.24M $ 128.24M $ 128.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Alle tiders Høj: $ 0.137584 $ 0.137584 $ 0.137584 Alle tiders Lav: $ 0.00347053 $ 0.00347053 $ 0.00347053 Nuværende pris: $ 0.00389358 $ 0.00389358 $ 0.00389358 Få mere at vide om E4C (E4C) pris

E4C (E4C) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for E4C (E4C) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal E4C tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange E4C tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår E4C's tokenomics, kan du udforske E4C tokens live-pris!

