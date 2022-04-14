DRIP ($DRIP) Tokenomics Få vigtig indsigt i DRIP ($DRIP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DRIP ($DRIP) Information Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we’re not just growing, we’re transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement. Officiel hjemmeside: https://www.drip-erc.com Køb $DRIP nu!

DRIP ($DRIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DRIP ($DRIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Samlet udbud $ 66.54M $ 66.54M $ 66.54M Cirkulerende forsyning $ 66.54M $ 66.54M $ 66.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Alle tiders Høj: $ 0.309212 $ 0.309212 $ 0.309212 Alle tiders Lav: $ 0.00446589 $ 0.00446589 $ 0.00446589 Nuværende pris: $ 0.02097859 $ 0.02097859 $ 0.02097859 Få mere at vide om DRIP ($DRIP) pris

DRIP ($DRIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DRIP ($DRIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $DRIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $DRIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $DRIP's tokenomics, kan du udforske $DRIP tokens live-pris!

$DRIP Prisprediktion Vil du vide, hvor $DRIP måske er på vej hen? Vores $DRIP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $DRIP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!