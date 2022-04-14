DRAGONZ (DRAGONZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i DRAGONZ (DRAGONZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DRAGONZ (DRAGONZ) Information $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. Officiel hjemmeside: https://www.dragonz.land/ Hvidbog: https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper Køb DRAGONZ nu!

DRAGONZ (DRAGONZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DRAGONZ (DRAGONZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.35M $ 3.35M $ 3.35M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.76M $ 16.76M $ 16.76M Alle tiders Høj: $ 0.03076559 $ 0.03076559 $ 0.03076559 Alle tiders Lav: $ 0.01231304 $ 0.01231304 $ 0.01231304 Nuværende pris: $ 0.01676596 $ 0.01676596 $ 0.01676596 Få mere at vide om DRAGONZ (DRAGONZ) pris

DRAGONZ (DRAGONZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DRAGONZ (DRAGONZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRAGONZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRAGONZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRAGONZ's tokenomics, kan du udforske DRAGONZ tokens live-pris!

