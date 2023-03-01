DragonKing (DRAGONKING) Tokenomics Få vigtig indsigt i DragonKing (DRAGONKING), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DragonKing (DRAGONKING) Information Dragonking token is one of the fastest growing community in crypto memes.Dragonking is on a mission to bring crypto to the average person. Dragonking is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fees than ethereum.With decentralized exchanges on BSC offering lightning-fast swaps and extremely low fees, BSC has started to become one of the most widely used blockchains for Decentralized Finance (Defi).Dragonking has learned a few tricks and lessons from meme father, Doge and Dogeking etc. Dragonking has serious mission of bringing crypto adoption to the main stream with new concepts such as holding rewards, de-centralised exchanges etc. Officiel hjemmeside: https://dragonkingunited.com/ Hvidbog: https://dragonkingunited.com/wp-content/uploads/2023/03/DragonKing-WhitePaper%EF%BC%88EN%EF%BC%89_compressed.pdf Køb DRAGONKING nu!

DragonKing (DRAGONKING) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DragonKing (DRAGONKING), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 101.76K $ 101.76K $ 101.76K Samlet udbud $ 13.27T $ 13.27T $ 13.27T Cirkulerende forsyning $ 13.27T $ 13.27T $ 13.27T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 101.76K $ 101.76K $ 101.76K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DragonKing (DRAGONKING) pris

DragonKing (DRAGONKING) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DragonKing (DRAGONKING) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRAGONKING tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRAGONKING tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRAGONKING's tokenomics, kan du udforske DRAGONKING tokens live-pris!

