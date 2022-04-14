DPRating (RATING) Tokenomics Få vigtig indsigt i DPRating (RATING), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DPRating (RATING) Information DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX). Officiel hjemmeside: http://token.dprating.com/ Køb RATING nu!

DPRating (RATING) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DPRating (RATING), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 385.32K Samlet udbud $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 4.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 875.63K Alle tiders Høj: $ 0.01921056 Alle tiders Lav: $ -0.002511307912531869 Nuværende pris: $ 0

DPRating (RATING) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DPRating (RATING) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RATING tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RATING tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RATING's tokenomics, kan du udforske RATING tokens live-pris!

