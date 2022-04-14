Dotcom (Y2K) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dotcom (Y2K), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dotcom (Y2K) Information Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age Officiel hjemmeside: https://y2kdotcom.xyz/ Køb Y2K nu!

Dotcom (Y2K) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dotcom (Y2K), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.46M $ 6.46M $ 6.46M Samlet udbud $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Cirkulerende forsyning $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.46M $ 6.46M $ 6.46M Alle tiders Høj: $ 0.03458572 $ 0.03458572 $ 0.03458572 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00646202 $ 0.00646202 $ 0.00646202 Få mere at vide om Dotcom (Y2K) pris

Dotcom (Y2K) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dotcom (Y2K) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal Y2K tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange Y2K tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår Y2K's tokenomics, kan du udforske Y2K tokens live-pris!

