DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world's first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players' fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides. Officiel hjemmeside: https://www.dosetoken.com/

DOSE (DOSE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOSE (DOSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 3.27B $ 3.27B $ 3.27B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Alle tiders Høj: $ 0.373235 $ 0.373235 $ 0.373235 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00062629 $ 0.00062629 $ 0.00062629 Få mere at vide om DOSE (DOSE) pris

DOSE (DOSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOSE (DOSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOSE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOSE's tokenomics, kan du udforske DOSE tokens live-pris!

DOSE Prisprediktion Vil du vide, hvor DOSE måske er på vej hen? Vores DOSE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOSE Tokens prisprediktion nu!

