DOOMER (DOOMER) Information Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife. Officiel hjemmeside: https://doomercto.xyz/ Køb DOOMER nu!

DOOMER (DOOMER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOOMER (DOOMER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 352.94K $ 352.94K $ 352.94K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 863.14M $ 863.14M $ 863.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 408.90K $ 408.90K $ 408.90K Alle tiders Høj: $ 0.00251701 $ 0.00251701 $ 0.00251701 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0004089 $ 0.0004089 $ 0.0004089 Få mere at vide om DOOMER (DOOMER) pris

DOOMER (DOOMER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOOMER (DOOMER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOOMER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOOMER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOOMER's tokenomics, kan du udforske DOOMER tokens live-pris!

