Dollar (DOLLAR) Information The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money. Officiel hjemmeside: https://dollaronsolana.lol/ Køb DOLLAR nu!

Dollar (DOLLAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dollar (DOLLAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 172.72K $ 172.72K $ 172.72K Samlet udbud $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M Cirkulerende forsyning $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 172.72K $ 172.72K $ 172.72K Alle tiders Høj: $ 0.00730902 $ 0.00730902 $ 0.00730902 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017341 $ 0.00017341 $ 0.00017341 Få mere at vide om Dollar (DOLLAR) pris

Dollar (DOLLAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dollar (DOLLAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOLLAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOLLAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOLLAR's tokenomics, kan du udforske DOLLAR tokens live-pris!

