Dojo token (DOJO) Information DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain. Officiel hjemmeside: https://dojo.trading/ Hvidbog: https://docs.dojo.trading/ Køb DOJO nu!

Dojo token (DOJO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dojo token (DOJO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 527.44K $ 527.44K $ 527.44K Samlet udbud $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Cirkulerende forsyning $ 637.00M $ 637.00M $ 637.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 662.41K $ 662.41K $ 662.41K Alle tiders Høj: $ 5.48 $ 5.48 $ 5.48 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00082801 $ 0.00082801 $ 0.00082801 Få mere at vide om Dojo token (DOJO) pris

Dojo token (DOJO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dojo token (DOJO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOJO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOJO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOJO's tokenomics, kan du udforske DOJO tokens live-pris!

DOJO Prisprediktion Vil du vide, hvor DOJO måske er på vej hen? Vores DOJO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOJO Tokens prisprediktion nu!

