Divergence Protocol (DIVER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Divergence Protocol (DIVER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Divergence Protocol (DIVER) Information Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options. Officiel hjemmeside: https://www.divergence-protocol.com/ Køb DIVER nu!

Divergence Protocol (DIVER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Divergence Protocol (DIVER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 660.00M $ 660.00M $ 660.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.65M $ 11.65M $ 11.65M Alle tiders Høj: $ 0.454064 $ 0.454064 $ 0.454064 Alle tiders Lav: $ 0.00490827 $ 0.00490827 $ 0.00490827 Nuværende pris: $ 0.01164743 $ 0.01164743 $ 0.01164743 Få mere at vide om Divergence Protocol (DIVER) pris

Divergence Protocol (DIVER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Divergence Protocol (DIVER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DIVER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DIVER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DIVER's tokenomics, kan du udforske DIVER tokens live-pris!

DIVER Prisprediktion Vil du vide, hvor DIVER måske er på vej hen? Vores DIVER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DIVER Tokens prisprediktion nu!

