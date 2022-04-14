Dither (DITH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dither (DITH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dither (DITH) Information Dither is a multi-faceted experiment which leverages the solana ecosystem to build the world's most powerful AI time-series models for trading. The AI arm trains on Memecoin data for traders. The experimental token which uses a dither bot to incentivize stable value. Officiel hjemmeside: https://dith.ai Køb DITH nu!

Dither (DITH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dither (DITH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Alle tiders Høj: $ 0.639131 $ 0.639131 $ 0.639131 Alle tiders Lav: $ 0.00671401 $ 0.00671401 $ 0.00671401 Nuværende pris: $ 0.01264066 $ 0.01264066 $ 0.01264066 Få mere at vide om Dither (DITH) pris

Dither (DITH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dither (DITH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DITH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DITH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DITH's tokenomics, kan du udforske DITH tokens live-pris!

DITH Prisprediktion Vil du vide, hvor DITH måske er på vej hen? Vores DITH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DITH Tokens prisprediktion nu!

