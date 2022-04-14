DePlan (DPLN) Tokenomics Få vigtig indsigt i DePlan (DPLN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DePlan (DPLN) Information DePlan is a protocol that lets customers use their favorite apps and services without subscriptions and makes product monetization for developers easier. Better for Users. Better for Builders. Welcome to the sustainable Internet without subscriptions. Officiel hjemmeside: https://deplan.xyz Hvidbog: https://deplan.xyz/whitepaper Køb DPLN nu!

DePlan (DPLN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DePlan (DPLN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.89K $ 56.89K $ 56.89K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 5.58M $ 5.58M $ 5.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Alle tiders Høj: $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 Alle tiders Lav: $ 0.00874859 $ 0.00874859 $ 0.00874859 Nuværende pris: $ 0.01020413 $ 0.01020413 $ 0.01020413 Få mere at vide om DePlan (DPLN) pris

DePlan (DPLN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DePlan (DPLN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DPLN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DPLN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DPLN's tokenomics, kan du udforske DPLN tokens live-pris!

DPLN Prisprediktion Vil du vide, hvor DPLN måske er på vej hen? Vores DPLN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

